القاهرة - محمد صلاح

الفنانة نورهان شعيب تصور دورها في مسلسل تأليف حسين مصطفي محرم.. وإخراج د.أشرف عبدالهادي بطولة أحمد عبدالله محمود وسناء شافع وعبير منير وأحمد بيرو ووفاء سالم.

وتجسد شخصية صحافية في قسم التحقيقات وتواجه العديد من المشكلات والأزمات بسبب إصرارها على كشف الفساد والفاسدين بسبب عملها العديد من المشكلات.

وهو مسلسل من نوعية الدراما الاجتماعية الرومانسية. وكان من المقرر عرضه في شهر رمضان الماضي ولكن تعطل التصوير لم يتح عرضه وتصل حلقاته إلى 45 حلقة.

نورهان أكدت أنها لم تتعمد إخفاء خبر زواجها للمرة الثانية مؤخرا، لكن تمت مراسم الزواج في إطار أسري خاصة أن الزوج لا يرغب في الظهور الإعلامي وحرصا منها على مشاعر ابنتها الصغيرة، وأنها تعيش اجمل لحظات حياتها بعد أن نجح الزوج في إعادة مشاعرها للحياة عقب فشل زيجتها الأولى وطلاقها من والد ابنتها.