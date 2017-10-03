أثار المذيع والممثل المصري باسل الزارو ضجة كبيرة في الصحافة التركية بعد ظهوره مع الممثلة التركية مريم أوزرلي في ألمانيا، خلال رحلة أوروبية قام بها إلى هناك.

وشارك الزارو صورته عبر تطبيق "انستغرام" مع النجمة المعروفة في الوطن العربي بشخصية "السلطانة هويام" من مسلسل "حريم السلطان"، واعتقد البعض أنها تستقبله لأنه سبق وأن التقت به أثناء زيارتها لإمارة دبي الخليجية، بصفته مقدّم لبرنامج Et" بالعربي".

وسارعت بعض المواقع التركية على نشر الصور، وزعمت أنه الحبيب الغامض لمريم وأنها تحاول إخفاء علاقتها به.

ورفضت أوزرلي الإجابة على أسئلة الصحافيين، وإن كان باسل ألزارو هو حبيبها الجديد أم مجرد صديق مقرب، ووصفته الصحافة التركية بـ "الحبيب الغامض".