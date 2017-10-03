غيب الموت، الأحد، الفنان المصري رؤوف مصطفى عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان رؤوف مصطفى، وافته المنية صباح الأحد، ولم يتحدد موعد جنازته انتظارا لعودة أبنائه من الخارج.

يذكر أن الفنان الراحل من مواليد 1 أكتوبر في العام 1940 وللمفارقة توفي في يوم عيد ميلاده.



وعمل مذيعا في إذاعة الـ"بي بي سي" في لندن قبل أن يعود إلى مصر ليمارس العمل في مجال الفن. شارك في عدة أعمال فنية، أبرزها "محامي خلع" و"بحب السيما" و"كشف حساب" و"أيام السادات" و"معالي الوزير" و"حليم" و"ليلة سقوط بغداد" و"البطل" و"ونمس بوند" و"أنا مش معاهم" و"آسف على الإزعاج".



حصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أحسن ممثل دور ثانٍ من مهرجان الإسكندرية السينمائي عن دوره في فيلم "ديل السمكة"، وجائزة المهرجان الكاثوليكي عن دوره في نفس الفيلم.



كما شارك الفنان الراحل في مسلسلات لحظات حرج، وعباس الأبيض، والمصراوية: وهروب، ورسول الإنسان، والوصية، وليالي الحلمية، والعائلة، ورد قلبي، والقضاء في الإسلام.