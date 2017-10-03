سماح جمال

كشفت المذيعة سازديل لـ «الأنباء» عن تقديمها لبرنامج جديد هو «سازدير» المقرر عرضه على قناة ATV كل يوم خميس، وهو من إعداد اوراد وإخراج رائد مال الله.

وحول الفكرة، قالت الإعلامية سازديل: الفكرة جديدة وجريئة وأخوضها للمرة الأولى، فالبرنامج بعيد عن الخط الاجتماعي، وسأظل بمظهر جديد تماما على المشاهد، وفي كل حلقة سيتغير لون شعري، وسأطل في الحلقة الأولى بشعر باللون الوردي، وسيكون الأمر اقرب الى الصورة التي يتم اعتمادها في برامج الرسوم المتحركة خاصة ان الفكرة يوجد بها جانب من الألعاب التي نقوم بها مع ضيف كل حلقة.

ومن ناحية أخرى، تعود الإعلامية سازديل بالموسم الثاني من «هي وهو» عبر قناة ATV، والذي يتم عرضه ضمن فقرات برنامج «ع السيف»، وأكدت ان مواضيع ستظل قريبة من الناحية الاجتماعية للجمهور، وقالت موضحة: ولذا قررنا أن تكون اولى حلقات البرنامج تتحدث عن غلاء إيجارات المنازل ومدى تأثيره على العلاقة الزوجية وسيكون في الحلقة مجموعة من الضيوف الذين مروا بتجارب مقاربة الى جانب اخصائي اجتماعي يحلل هذه الظاهرة وتبعاتها.

اما الأسباب التي دفعتها للقيام بتقديم برنامجين في ذات التوقيت، فقالت الإعلامية سازديل: لم اكن راغبة في خوض التجربة حتى لا اجد نفسي تحت ضغط كبير، ولكنني احببت فكرة برنامج «سازدير»، خاصة انها جديدة ومختلفة ولم يسبق لي ان قدمت فكرة مماثلة، وفي ذات الوقت النجاح الذي حققناه في الموسم الأول من «هي وهو» جعلنا نكون اكثر حماسا لتقديم الموسم الثاني منه ونقترب اكثر من نبض الشارع من خلال طرح قضاياهم.

وأكملت الإعلامية سازديل، فقالت: كما انني وجدت ان تقديم هذين البرنامجين بمنزلة تحدٍ لنفسي كمذيعة قادرة على التلون وتقديم قوالب إعلامية مختلفة، حتى ولو كان ذلك في فترات زمنية متقاربة.