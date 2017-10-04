أثارت الفنانة المغربية دنيا بطمة ضجة كبيرة من خلال فستانها الذي وصفته بالـ”ملكي” وألوانه المتداخلة مع تسريحة شعرها ومكياجها.

ونشرت بطمة صورة للفستان على “انستغرام” وعلقت قائلة: “انتظرو تفاصيل اناقتي الملكية بحفل الليلة”، ومن بعدها انتشرت لها العديد من الصور التي ظهرت فيها بمكياج صارخ وجمعت شعرها إلى الخلف مع تاج من الزهور، واكملت اطلالتها بقلادة ضخمة.

لفتت بطمة الانظار باطلالتها وانقسمت التعليقات بين من اعتبرها جميلة ومختلفة ومن انتقد الفستان معتبرا انه بات موضة قديمة، وان الألوان المتداخلة في الفستان أفقدته رونقه وجماله.