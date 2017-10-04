أشعل النجم محمد رمضان مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر" من جديد ،بعد تداول صورة له بجوار طائرة خاصة مكتوب عليها أول حرفين من اسمه "M R".

وعلق رمضان على الصورة كاتبا: "أول رحلة إلى مطار سانت كاترين البلد الساحرة".

وانقسم رواد المواقع التواصل لشقين أحدهما مؤيد والأخر معارض لنشره هذه الصورة وتفاخره بالطائرة ومن قبلها أسطول السيارات الذي يمتلكه.

وناشد رواد مواقع التواصل محمد رمضان بان لاينشر صور جديدة لممتلكاته حتى لايحسده احد او يجرح مشاعر البسطاء.

يذكر أن محمد رمضان يستعد لتصوير دوره في فيلمه الجديد "الديزل"، والذي تشاركه البطولة فيه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في أول تعاون لهما على بالسينما.