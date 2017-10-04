القاهرة - محمد صلاح

بعد تحسن حالته الصحية بشكل ملحوظ حرصت المطربة أنغام على ظهور نجلها الأصغر عبد الرحمن من زوجها الثاني الموزع الموسيقي الكويتي فهد في ختام حفلها الذي أقيم على خشبة مسرح أحد المولات الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

ووسط هتافات الإعجاب قدمت له أغنية «عمري معاك»، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها مع والدته والمعروف انه كان يعاني من صعوبة شديدة في السير بمفرده.. وسافر للعلاج بألمانيا لفترة طويلة وعاد مؤخرا وبدا في تحسن شديد، حيث صعد خشبة المسرح بمفرده.

وكانت أنغام قد قدمت في حفل الساحل الشمالي عمر نجلها الأكبر من زوجها الأول مجدي عارف مهندس الصوت، وصعد على مسرح الحفل وسط تصفيق حار من الحضور.