تألقت المطربة ميريام فارس في حفل زفاف ملكي أحيته في دبي، وحرصت على مشاركة متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو من أجواء الحفل.

ميريام اختارت للزفاف فستانا أنيقا طويلا من اللونين الأسود والوردي حمل توقيع المصمم رامي قاضي، ولملمت شعرها للخلف بتسريحة بسيطة، في الوقت الذي تزينت فيه بماكياج قوي، وقد عكست مقاطع الفيديو التي نشرتها الفنانة مدى تفاعل الحضور مع وصلاتها الغنائية الراقصة.

وفي لفتة ترحيبية مميزة من أهل العروس، حظيت الفنانة بزفة مغربية خاصة قبل صعودها على المسرح، شارك فيها أربع نساء غنين للفنانة أغنية تراثية مغربية مع الزغاريد، كما قدمن لها مشروبات وحلوى مميزة، وهو الموقف الذي فاجأ الفنانة وحرصت على مشاركة مقطع فيديو له مع محبيها.

من ناحية أخرى، طرحت ميريام فارس كليب جديدا لأغنية «شوف حالك عليي» من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان يحيى الحسن، توزيع وميكس وليد المسيح، والكليب إخراج شريف ترحيني.