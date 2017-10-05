حذفت الفنانة اليمنية بلقيس أحمد فتحي، فيديو كليب “حقير الشوق” من قناتها الرسمية على موقع يوتيوب بعد حصوله على أكثر من مليون مشاهدة، خلال يوم واحد فقط على طرحه. وقالت بلقيس أنها حذفت الفيديو كليب بسبب رسالة من طفلة ابنة شهيد إماراتي طلبت منها حذفه لأنها أصيبت بانهيار من شدة البكاء عندما شاهدته وذلك في مجموعة فيديوهات عبر حسابها الرسمي على موقع “سناب شات”.

ويروي فيديو كليب “حقير الشوق” قصة درامية وواقعية لسيدة فقدت زوجها ووالد طفلها الذي كان أحد الجنود في الجيش، فتتذكر زوجها الفقيد من خلال تصرفات ابنها. وقدمت بلقيس أداء تمثيلي أثر في قلوب جمهورها كما ظهرت في الكليب بمشاهد مؤثرة ومبكية للحظات الفراق، خاصة في المشهد الأخير من الكليب الذي رصد رد فعلها بعد وفاة طفل يشبه ابنها. وأهدت بلقيس الكليب إلى أسر الشهداء في الوطن العربي وعلقت بجملة: “تحية قلبية مني لذوي الشهداء في الوطن العربي..ابناؤهم امانة في أعناقنا”.