هي ليست المرّة الأولى التي تتجرّأ فيها النجمة اللبنانية نجوى كرم على الإطلالة أمام الجمهور بكامل عفويّتها وبساطتها غير آبهةٍ للبروتوكول الذي تفرضه عليها نجوميّتها وشهرتها، محاولة تقريب المسافات بينها وبين كل من يشاهدها ويرصد آخر أخبارها من خلال صور وشرائط لا تتّسم إلّا بالإرتجال والطبيعية بعيداً عن أي تزييفٍ في التصرّف وتصنّعٍ في السلوك.



وقد نشرت النجمة اللبنانية نجوى كرم، عبر حسابها على "إنستغرام"فيديو تظهر فيه وهي تقوم بالأعمال المنزلية وتبدو بحالة نشاط ومرح مع العاملات بالمنزل وقد حاز المقطع على إعجاب متابعيها ، كما صدم البعض من جرأتها في الظهور بدون مستحضرات تجميل وتعاملها بشكل عفوي بعيدا عن تحفظات النجومية والشهرة .