رغم أن النجمة شيريهان اعتادت على شراء ملابسها من أوروبا، وخصوصا من فرنسا، إلا ان هناك مصممة ازياء مغربية تدعى اسماء شايرز الزموري جذبت ازياءها انتباه شيريهان ودفعتها للإتصال بها من أجل تحديد مقابلة خاصة معها .

وبالفعل، تمت المقابلة وكشفت اسماء ان شيريهان لديها رغبة في إرتداء اكثر من قفطان مغربي من تصميمها، واشترت منها قفطاناً لونه سماوي بلغ ثمنه 2500 يورو، كما طلبت منها مزيداً من القفاطين، موضحة أنها سوف تستعين بها في عروض مسرحيتها القادمة التي ستعود من خلالها إلى الفن بعد غياب طويل .

ونشرت اسماء من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تجمعها بشيريهان، ظهرت فيها شيريهان بإطلالة بسيطة للغاية وبدون مكياج، ولكن شعرها الطويل أثار إعجاب المشاهدين.