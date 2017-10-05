القاهرة - محمد صلاح

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بتكريمها عن دورها في مسلسل «حلاوة الدنيا» الذي قدمته في دراما رمضان، وكانت آخر التكريمات من المركز الكاثوليكي المصري للسينما مع هند صبري وقبلها من العديد من المؤسسات العلمية، ما يؤكد لها أنها أجادت الاختيار ونجحت في تقديم الهدف الإنساني من العمل الفني وأنها تسير في الطريق الصحيح، لذلك فإنها ستكون أكثر دقة في اختيار أعمالها الفنية المقبلة، وحاليا تدرس أكثر من سيناريو ولن توقع عقودا إلا للعمل الذي يمثل إضافة جديدة لها.

ومن ناحية أخرى، نفت حنان ما تردد عن وجود خلافات زوجية مع زوجها المخرج أمير اليماني، بسبب غيرته الشديدة عليها، مؤكدة أن التفاهم الشديد غلف علاقتهما والاحترام والحب يسود حياتهما، وأن الغيرة أمر مطلوب وحيوي لإنعاش الحياة، لكن بحدود ومن دون مبالغة.

وأضافت أن الله رزقها زوجا جعلها تعيش سعيدة وناجحة في عملها بفضل دعمه ومساندته لها، وقالت: لن ألتفت للشائعات المغرضة.