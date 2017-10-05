كان تأسيس شركة أفلام «تريستار» من بنات أفكار فيكتور كوفمان، المدير التنفيذي لشركة أفلام كولومبيا التي كانت في ذلك الوقت شركة فرعية لكوكاكولا، حيث تمكن من اقناع استوديو «HBO» وشبكة «CBS» الاخبارية التلفزيونية بضم مواردهما، وتقليص التكاليف المتزايدة لصناعة الأفلام، وليؤسسا معا مشروعا مشتركا سنة 1982.

وقد كان، ففي السادس عشر من مايو سنة 1983 تم اطلاق شركة «تريستار» للإنتاج السينمائي.

قبلها بعدة سنوات لم يكن للشركة اسم، وكانت الصحافة تدعوها باسم رمزي هو «نوفا»، وهكذا أصبح هذا الاستوديو هو الأول في هوليوود كاستوديو رئيسي جديد يتم انشاؤه بعد تأسيس شركة «أوفيام» للإنتاج الفني في عام1928 .

كان أول فيلم أنتجه استوديو «تريستار» بعنوان «الطبيعي» من بطولة النجم روبرت ريدفورد، الا أن أول فيلم عرض لتريستار في صالات العرض كان بعنوان «أين ذهب الأولاد؟»، والذي كان عبارة عن نسخة معادة لفيلم حمل نفس الاسم، وكان من انتاج استوديوهات «ميترو غولدن ماير» وتم توزيعه نيابة عن شركة «ITC» الترفيهية بعد أن رفضته شركة «يونيفيرسال» ولكن لم ينجح الفيلم على الصعيد التجاري.

من الملاحظ أن العديد من اصدارات «تريستار» في المشروع المشار اليه سلفا تمت من خلال أشرطة الفيديو (VHS) بواسطة شرائط شركة أفلام «كولومبيا» والتي أصبحت الآن «سوني هوم انترتينمنت»، وجدير بالذكر أن فيديو «CBS»/ فوكس أصبحت تحمل الآن «CBS» انترتينمنت وتوينيث فوكس سينشري.

غير أن شركة«CBS» انسحبت من المشروع سنة 1985 بالرغم من أنها بقيت توزع بعض أفلام تريستار على شرائط الفيديو حتى عام 1992، وما ان حل عام 1985 انسحبت بدورها الشبكات التلفزيونية من مشروع تريستار وكذلك شركات الانتاج السينمائي ولم يقتصر الأمر على ذلك بل باعوا نصف أسهمهم لشركة أفلام كولومبيا.

دخلت تريستار في نفس العام سوق العمل التلفزيوني تحت اسم «تلفزيون تريستار» وكان هذا بعد توحيد جهود الشركة مع ستيفان كانل للانتاج لتأسيس شركة توزيع تلفزيونية تحت اسم «تيلي فينتشر» برئاسة ويليام ايه كيرنكل.

عصر كولومبيا بيكتشر انترتينمنت (1987-1988)

في 21 ديسمبر 1987 تمت اعادة تسمية شركة تريستار السينمائية لتصبح كولومبيا بيكتشرز انترتينمنت من جديد بعد أن باعت شركة كوك شركة الترفيه الخاصة بها لحساب شركة تريستار بمبلغ 3.1 مليارات دولار لتؤسس شركة كولومبيا- تريستار من خلال دمجهما، بيد أن كلا الاستوديهين استمرا في انتاج وتوزيع الأفلام تحت اسميهما بشكل منفصل.

عصر «سوني» (1989) حتى الآن

في عام 1989 تم الاستحواذ على مؤسسة كولومبيا بواسطة شركة سوني اليابانية التي قامت بدمج كولومبيا مع تريستار لكنها استمرت في استخدام تسميات منفصلة لكل منهما. في 11 يوليو1990 قامت تريستار بتفكيك مشروعها الجاري وبيعه «نيليفنتو ريس» الى شركة انتاج ستيفن جيه كتنيل لتصبح بذلك شركة توزيع باسم «تيليفنتو ريس كانيل للتوزيع»، ثم نقلت وحولت كل عروض المواد والمسلسلات الخاصة بها والتي كان يتم توزيعها سابقا من خلال تليفنتو ريس الى كولومبيا، وبالتالي نقلت كل المواد الفيلمية من تريستار الى كولومبيا بيكنشرز.

ظلت تريستار هي الموزع المسرحي للعديد من الأفلام وأعيد تشغيل شركة تريستار مرة أخرى سنة 2004 باعتبارها وحدة تسويق واستحواذ، وكان تركيزها على أفلام الخيال العلمي والفانتازيا وتم تعيين الأستاذة فاليري فان غالدر نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «سكرين جيمس» لاحياء وادارة استوديو تريستار وأصبح الاستوديو الذي عرف بشعار الحصان المجنح تعمل على انتاج الأفلام ذات الميزانيات الضخمة.