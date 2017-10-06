نشرت شركات إنتاج سينمائي مصرية على صفحاتها على فيسبوك ويوتيوب مشاهد مجمعة من عدة أفلام مصرية كشفت فيها أخطاء فادحة وملاحظات فنية بهذه الأفلام والأعمال السينمائية تضمنت عيوبا في المونتاج والتصوير.

وظهرت خلال الفيديوهات لقطات تعبر عن عدم اهتمام مصوري الأفلام والمخرجين بملابس النجوم وحركاتهم في المشهد الواحد، حيث جاءت متناقضة وغير طبيعية تؤكد أن المشهد تم تصويره على عدة مرات وليس مرة واحدة، وهو ما وضح في تغيير ملابس النجوم وقصات شعر الفنانات والفنانين، وكذلك مشاهد الدماء وطلقات الرصاص والمطاردات.

وتبين أن هذه المشاهد قاصرة على أفلام معينة أو حقبة معينة بل امتدت لتشمل #أفلام الستينيات والثمانينيات والتسعينيات والألفية الجديدة، وهو ما يعني أن الأخطاء ليست لضعف الإمكانات أو عدم التطور التقني والتكنولوجي، بل ناجمة عن أخطاء بشرية من طاقم التصوير والمونتاج والمخرجين.