أصدرت غرفة صناعة السينما المصرية قرارا صادما في الشكوى المقدمة من المنتج محمد السبكي بحق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعد اعتذارها عن عدم استكمال تصوير فيلم «ثانية واحدة» وتضمن القرار إيقاف الفنانة هيفاء عن المشاركة في أي أعمال فنية داخل جمهورية مصر العربية وإلزامها برد مبلغ 40 ألف دولار أميركي لشركة السبكي «فورسينما برودكشن» مقابل ما تقاضته من الشركة عن أداء دورها في فيلم «ثانية واحدة».

القرار الصادر عن اجتماع مشترك ضم لجنة الحكماء في غرفة صناعة السينما ونقابة المهن التمثيلية ونقابة المهن السينمائية بعد عدة جلسات تحقيق ألزم هيفاء وهبي بسداد مبلغ مليون وسبعين ألف جنيه مصري قيمة تكاليف يومي تصوير في فيلم «ثانية واحدة»، وتقرر تطبيق قرار إيقافها عن العمل في مصر بداية من 4 الجاري.

وأكد القرار الرسمي أن العقوبة نهائية ولا يحق لأي طرف المطالبة بتعويضات أخرى، وهو ما أكده نقيب الممثلين المصريين د.أشرف زكي، في تصريحات صحافية له، وأشار إلى أن هيفاء لن تشارك في أي أعمال فنية قبل أن تقوم بتسوية الأمور مع المنتج محمد السبكي.

وأوضح أن القرار اتخذ بأن تقوم هيفاء بسداد تكلفة يومي تصوير تحملهما السبكي وقت تصوير الفيلم، وهو ما تم إفساده عليه. كما أعرب نقيب الممثلين عن ثقته في استجابة هيفاء وهبي لقرار النقابة، وأنها ستقوم بتسوية الأمر مع المنتج السبكي.