أعلنت الفنانة المصرية دينا الشربيني كرهها الشديد لمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما عانت انطباعات سلبية بسبب منتحلي شخصيتها، مؤكدة أنّ واحدة منهنّ قامت بعلاقة غرامية مع الفنان الشاب أحمد السعدني، اثناء تصويرهما مسلسل "أفراح القبة"، وذهب ليسألها لماذا تعامله بحياد أثناء التصوير، بعكس مشاعرها الفياضة على الفيسبوك، فأكدت له أنها ليست الفتاة التي تغازله.



دينا حذرت الجميع في حلقة سابقة من برنامج "تعا نشرب شاي" مع الفنانة غادة عادل، من التعامل مع الحسابات التى تحمل اسمها، وقالت إنها غير مسؤولة عن المحادثات الخاصة مع بقية النجوم، ولا حتى التعليقات على منشوراتهم، وأكدت أنها بصدد تكليف شركة متخصصة لبناء منصات رقمية لها، وملاحقة كل الحسابات التي تنتحل شخصيتها!!



الشربيني تجاهلت كل ما تردد مؤخرًا عن ارتباطها بالمطرب عمرو دياب، ولكنها رسمت ملامح فارس أحلامها قريبة جدًّا من شخصيته، فقالت إنها تريد الارتباط برجل وسيم وناجح، وغني ومشهور، ويمارس الرياضة، واعترفت بأنها كانت تبكي بقوة كلما انتهت علاقة غرامية، لأنها عاطفية جدًّا، والدموع وحدها القادرة على غسل أحزانها، واستدركت مؤكدة أنّ كل علاقاتها العاطفية "كانت رسمية" وأنها خُطبت سابقًا!!



أشارت دينا إلى أقرب صديقاتها من داخل الوسط الفني، مؤكدة أنها مرتبطة بالفنانات: ياسمين رئيس، وكندة علوش، وصبا مبارك، وغادة عادل نفسها.