قالت الفنانة إلهام شاهين إن نجاح فيلم «يوم للستات» الذي أنتجته شجعها على تكرار تجربة الإنتاج من جديد، ولاسيما أن الفيلم لا يزال يحصد الجوائز في عدة مهرجانات إقليمية ودولية حتى اليوم.

وأضافت إلهام أنها تدخل تجربة إنتاج جديدة قريبا بعملين، هما «شرط المحبة» إخراج هالة خليل، و«نسيم الحياة» تأليف هناء عطية وإخراج هالة خليل.

كما أوضحت أن العملين في مرحلة التحضير حتى الآن، ولم يتحدد موعد بدء التصوير، غير أنه على الأرجح سيتم قبل نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أنه لم يتم الاستقرار على فريق العمل بشكل نهائي حتى اليوم.

وأعربت عن سعادتها البالغة بإعلان مهرجان الفيلم العربي في روتردام في هولندا، عن تكريمها ضمن فعاليات دورته المقبلة، التي تنطلق في أكتوبر الجاري، إلى جانب عرض فيلم «يوم للستات»، ضمن فعاليات المهرجان.

يذكر أن «يوم للستات» سبق وأن فاز بالجائزة الكبرى في الدورة الأخيرة من مهرجان السينما الأفريقية بخريبكة في المغرب، كما شارك الفيلم في أكثر من مهرجان بينها دبي والقاهرة ولندن.

و«يوم للستات» إنتاج إلهام شاهين، إلى جانب مشاركتها في البطولة، مع نيللي كريم، محمود حميدة، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، ناهد السباعي، أحمد داود، إياد نصار وهالة صدقي، والفيلم تأليف هناء عطية، وإخراج كاملة أبوذكري.