تحضر الفنانة نيكول سابا حاليا للشخصية التي تجسدها في مسلسلها الجديد «ورا الشمس»، الذي من المقرر أن تبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، وهي كانت في مصر قبل عدة أيام في زيارة سريعة، أحيت خلالها حفل زفاف شاركها فيه النجم عمرو دياب، حيث حرصت نيكول على عقد جلسات عمل مع أحمد سمير فرج مخرج «ورا الشمس» ومؤلفه محمد ناير.

ومن الأمور التي شدد عليها المخرج أحمد سمير فرج أثناء اجتماعه بنيكول، الإسراع في بدء تصوير المسلسل، حيث أكد لها أنه عرض عليه أكثر من عمل رمضاني كي يتولى إخراجه، مشيرا الى أن لديه رغبة في المشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل، طالبا منها أن تنهي أمورها في لبنان في أسرع وقت لتعود إلى مصر وتقيم فيها لحين انتهاء التصوير، وبالفعل وعدته نيكول بهذا، وبدأ سمير فرج بالمعاينة النهائية لأماكن تصوير المسلسل وطلب من منتجه إسلام مرسي أن يضع خطة زمنية للعمل.

والمسلسل بوليسي من 60 حلقة يناقش قضايا المجتمع وما يمر به من أزمات ومشاكل، فتدور قصته حول مجموعة من الأصدقاء ينشغل كل منهم بدوامة الحياة مع حياته الخاصة وعائلته ومستقبله، ومع تصاعد الأحداث يكشف عن جريمة قتل حدثت منذ 10 سنوات وتتفتح أوراقها وأزماتها من جديد وتنقلب الدنيا رأسا على عقب، لينغرس جميع الأصدقاء في هذه الأزمة، حيث كانوا يظنون أنهم يعيشون في وهم النسيان ولن تعود هذه الجريمة مرة أخرى.