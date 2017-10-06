بيروت - بولين فاضل

بعد مفاوضات عدة مع المنتج مروان حداد، اقتنعت الممثلة ريتا برصونا بالعودة إلى لبنان من أجل المشاركة في مسلسل اجتماعي جديد بعنوان «ثلاث أصحاب». وتعود ريتا، التي أبعدها الزواج من ديبلوماسي عن لبنان وجعلها تنتقل من بلد إلى آخر تبعا لمركز إقامة زوجها، إلى الشاشة الصغيرة بعد آخر تجربة تمثيلية لها قبل أربع سنوات في مسلسل «فرصة عيد».

المسلسل، الذي ستمكث ريتا من أجله 5 أشهر في لبنان بعيدا عن زوجها وولديها، يحكي قصة 3 نساء يملكن مركز تجميل ويعشن مشاكل زوجية واجتماعية.

والعمل يتألف من 40 حلقة ويشارك ريتا بطولته الممثل يورغو شلهوب، أما الإخراج فيتصدى له إيلي سمعان.