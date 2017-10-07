صرح المطرب السعودي إبراهيم الحكمي بأنه انتهى مؤخرا من تسجيل أغنية التتر للمسلسل المصري الجديد «الطوفان»، والذي سيعرض قريبا على شاشة dmc، معربا عن سعادته بالتعاون في أغنية المسلسل مع عمرو مصطفى في التلحين، والموزع الموسيقي أحمد الموجي، وأيضا الشاعر أيمن بهجت قمر، والذي تعاون معه من قبل في أغنيتي المقدمة والنهاية لمسلسل «جبل الحلال» للفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

وتمنى الحكمي، في تصريحات صحافية له أن تحقق الأغنية والمسلسل الجديد ككل النجاح المأمول من صناعه على المستوى الجماهيري، كما حققت أغنيتا «هموم جبلين» و«ماشية شمال» في «جبل الحلال» أصداء مميزة في مصر والعالم العربي، وانتشرت بقوة من قبل، معتبرا أنه فنان محظوظ لأنه قدم أغنيتي مسلسل «جبل الحلال»، وأكد أنه يعتز كثيرا بنجاحه ورضا الجمهور عن غنائه باللهجة المصرية.



وقال: «أنا ابن بلد وأعشق مصر وزياراتي مستمرة لها، وأتمنى أن تكون أغنية مسلسل «الطوفان»، وكل أعمالي الغنائية في مصر لا تقل عن مستوى «هموم جبلين» و«ماشية شمال»، ويشرفني أن أثبت نجاحي في مصر بأعمال أخرى، وبجانب اللهجة المصرية غنيت أيضا باللهجة اللبنانية والمغربية، لاختراق المحلية والوجود والتقارب مع الجمهور العربي، وأعتقد أنه من ضمن الثقافة الفنية حاليا الغناء باللهجات العربية المختلفة والألوان الغنائية المتنوعة.

ومسلسل «الطوفان»، من إخراج خيري بشارة، عن رواية فيلم «الطوفان» للكاتب بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإنتاج شركة فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، وبطولة: ماجد المصري، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد زاهر، ووفاء عامر، وأحمد بدير، وروجينا، وآيتن عامر، وهنا شيحة، وعبير صبري.