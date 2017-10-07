انتهت المطربة ليلا المغربية من تصوير فيديو كليب أغنية «شخبارك حبيبي» وهي إحدى أغنيات ألبومها الجديد، تحت إدارة فرانك لوكاس مخرج النجم البلجيكي ستروماي ومدير التصوير لويك بروفار.

الأغنية باللهجة العراقية من كلمات وألحان فائق العبودي وتوزيع كمال الراضي، أما التصوير فقد تم على مدار يومين بمدينة توركوان الفرنسية، حيث رافقها الموديل الايطالي جريتو جوزيبي كما سيظهر معها كضيوف شرف والي المدينة بيتر مانهوت في مشهد الزواج الذي ارتدت فيه ليلا فستان الزفاف للمرة الثانية بعد زواجها عام 2010 إضافة الى كاتب وملحن الأغنية كفنان تشكيلي.

ليلا أكدت في تصريح صحافي أن الكليب سيعرض خلال الفترة المقبلة وسيكون أشبه بفيلم قصير الى جانب أدائها المختلف هذه المرة متوقعة أن يكون مفاجأة للجمهور، كما كشفت عن استعدادها لتصوير أغنية «لا تحلم» باللهجة الخليجية مع نفس فريق العمل.