توفيت، صباح اليوم السبت، الفنانة المصرية الشابة نورلين، وذلك بعد أن مكثت في الرعاية المركزة 24 ساعة عقب تعرضها لحادث أليم في نفس السيارة التي كانت تستقلها الفنانة الراحلة داليا التوني، وشخص آخر من أصدقائهما، على ما أفادت صحف محلية.

وقالت شقيقتها نجلا على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "توفيت أختي الغالية وتوأم روحي وعمري ونصي التاني.. سبتيني لوحدي ليه يا نور.. انتي النهاردة عروسة الجنة".

واشتهرت نورلين مع شقيقتها التوأم نجلا بالحملة الإعلانية الشهيرة لقناة ميلودي، خاصة جملتهما "احنا بنعمل كل حاجة مع بعض يا حمزاوي"، ومن بعدها شاركتا الفنان محمد رجب بطولة فيلم "محترم إلا ربع"، إلى جانب مجموعة من الحملات الإعلانية بجانب اتجاههما للغناء مؤخرا.

وكانت الفنانة المصرية الشابة داليا التوني، لقيت مصرعها إثر إصابتها في حادث سير على طريق القاهرة العين السخنة شمال شرقي القاهرة.