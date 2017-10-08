سماح جمال

يواصل الفنان عبدالله الباروني تصوير مسلسله «روز باريس»، من تأليف سحاب وإخراج حمد البدري وبطولة: هيا عبدالسلام، محمد العلوي، ميثم بدر، مي عبدالله، أحمد السلمان وغيرهم من الفنانين، ومن المقرر تصويره بين الكويت وباريس.

وأشار الباروني لـ «الأنباء» الى أنه يجسد شخصية جديدة لم يسبق له تقديمها لرجل متزوج ولديه أسرة، لكنه يحب امرأة أخرى، وقال: الجديد في الشخصية، التي كتبتها الكاتبة سحاب، أن الرجل لا يقصر في واجبات أسرته، ويتعامل معهم بكل حب وتفاهم، لكنه في الوقت ذاته يشعر بالحب تجاه امرأة أخرى غير زوجته، وهذا النموذج من الحياة المزدوجة واقع يعيشه البعض في حياتنا اليوم، والقضية مرتبطة بالواقع المعاصر، والمخرج حمد البدري الذي أتعاون معه للمرة الأولى رؤيته ونظرته للشخصيات والصورة الكلية للعمل واقعية وستكون مبهرة للمشاهد.

وحول رؤيته وتقديره لتوجه بعض الأعمال الى التصوير خارج الكويت، وإذا كان تحول هذا الأمر الى «موضة»، أجاب: هناك نصوص تتطلب أن يكون فيها تصوير خارج الكويت بكم الضرورة الدرامية للقصة وأحداثها، وهذا الأمر يجعل المشاهد منجذبا للصورة والأماكن الجديدة ويكون نوعا ما كسرا للقوالب الثابتة.

وأضاف: لا ننسى انه في بعض الأحيان، لأسباب إنتاجية، تتجه بعض الأعمال للتصوير داخل الكويت مع ان الحدث يفترض وجوده في دولة أخرى، او قد تكون لأسباب رقابية تتجه بعض الأعمال للتصوير خارج الكويت، فالأمر في النهاية نسبي ويختلف من عمل الى آخر، لافتا الى انه مازال في طور قراءة عدد من النصوص الأخرى، لكنه لم يستقر على أي منها.

ومن ناحية أخرى، كشف الباروني عن عودة عروض مسرحية «جنوب أفريقيا» في فبراير المقبل، معتبرا أن النجاح الكبير الذي حققته يرجع الى عدة عوامل لعل من أبرزها الخبرة الإخراجية والإنتاجية التي يتمتع بها الفنان عبدالعزيز المسلم، وهذا ما تلمسه من خلال تجربته الأولى للعمل معه.

ونفى الفنان عبدالله الباروني مشاركته في اي من العروض المسرحية التي ستشارك في المهرجانات الأكاديمية في الفترة المقبلة، وقال: اعتذرت نهائيا عن المشاركة في المهرجانات المسرحية الأكاديمية، حيث يجب ان نمنح جيل الشباب الفرصة حتى يقدموا ما لديهم، وهناك أمر آخر وهو انني تصيبني حالة من التوتر على المسرح بسبب فكرة ان هناك جوائز وسيتم منحها للفائزين، وهذا التوتر ينعكس على الخشبة وهو ليس بالأمر الجيد، وأتمنى ان نصل الى المرحلة التي نقدم فيها الأعمال المسرحية دون وجود جوائز.

وكشف الباروني عن مشروع درامي قادم وهو عمل تربوي موجه للأطفال، من اخراج عباس اليوسفي، وعن هذا المسلسل قال: متحمس جدا لبدء تصويره خاصة انه عمل تربوي موجه للأطفال، وهذا الجيل يحتاج الى من يخاطبه ويوصل اليه المعلومة بطريقة بسيطة وسلسة، وفي نفس الوقت بطريقة مباشرة، ويجب أن يكون هناك تركيز دائم في تقديم مثل هذه الأعمال لما تحمله من رسائل مهمة.