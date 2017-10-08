بعد الوعكة الصحية التي ألمت بها، خلال اليومين الماضيين والتي تم على أثرها نقلها إلى أحد المستشفيات، أطلت الفنانة نادين الراسي، عبر «سناب شات» وطمأنت الجمهور على صحتها، وأوضحت أنها أصيبت بالتسمم وباضطرابات معوية وضربة شمس الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى على وجه السرعة، خصوصا أنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم، مشيرة إلى أنها تحسنت وأصبحت في وضع صحي أفضل.

يشار إلى أن آخر أعمال نادين الراسي كان مسلسل «ورد جوري» الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من كتابة كلوديا مارشليان وإخراج سمير حبشي، وتشاركت بطولته مع عمار شلق، ورولا حمادة، وغابريال يمين، وطوني عاد، وأسعد رشدان، وغيرهم.