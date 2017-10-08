قرر الفنان اللبناني ملحم زين أن ينهي موسم الصيف بحفل غنائي في الأردن قبل بدء تحضيراته لألبومه الغنائي المقبل.



وعن تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري الذي تعاون معه ملحم زين أخيرا في ألبومه الأخير تحديدا في أغنية «العدل يا حبيبي» والتي لحنها كاظم الساهر، وما قيل عن خلافات بينه وبين كاظم، نفى ملحم هذا الأمر، وقال: غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا، في تصريحات له، أن علاقته بالساهر لا يمكن أن تتأثر بأي زوبعة من قبل البعض ولو كان يعلم أن العمل ستلاحقه بعض المشاكل لغير وجهته تماما وتخلى عن الأغنية، رافضا الرد على كل الاتهامات التي وجهها له الغريري في بياناته الصحافية التي نشرها أكثر من مرة، لأنه لم يجد داعيا لكل هذه الزوبعة التي يقودها هذا الأخير.