قالت الفنانة الأردنية صبا مبارك إنها تطمح الى أن تكون نجمة الصف الأول، لكن المشكلة تكمن في كونها لا تعلم كيفية التنازل عن أعمال أخرى تحبها في سبيل ذلك، حسب تصريحها.



وأضافت صبا، وفق صحيفة «المصري اليوم» القاهرية، أنها توازن بين أشياء كثيرة في حياتها، لأنها في النهاية فتاة أردنية ترغب في الإقامة ببلدها وفي مصر كذلك، كما تود أن تؤدي عملها هنا وهناك، وتابعت: «أريد أن أشاهد أفلاما واشترك في مهرجانات، أريد كل هؤلاء، فلو أردت كل ذلك فلن ينفع أن أكون غادة عبدالرازق»، مشيرة إلى أنها لو صبت تركيزها على الهدف، وهو أن تكون نجمة الصف الأول، لوصلت لمرادها، وعادت بذاكرتها إلى الوراء، واستدركت: «قبل ما أحضر إلى مصر كنت هذه النجمة واسمي كان يوضع بجانب كل نجوم العالم العربي في مصر وغير مصر، وعلى أكبر وأهم محطات في الوطن العربي».



وأوضحت صبا أن ابتعادها عن المقدمة يتمثل في أنها سبق أن تذوقت النجومية، وهو ما دفعها للتركيز على بعض التجارب الجديدة، لفتح أبواب أخرى في عالم الفن.