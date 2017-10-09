هددت الفنانة شيماء سبت عدد من مراكز التجميل والعيادات التى تدعي أنها السبب وراء نحافتها التي أطلت بها مؤخراً، بمقاضاتهم موجه رسالة تحذيرية لمتابعيها بعدم الانسياق وراء هذه المراكز.



ونشرت شيماء سبت مقطع فيديو على حسابها على انستقرام، قالت فيه ” أبي أتلكم اليوم في موضوع يهمني واستفزني حيث وجدت أكثر من 60 ألف حساب على موقع انستقرام لعيادات ومراكز تجميل يدعون أنهم سبب نحافتي ويستخدمون صوري للترويج لأكاذيبهم . على حد تعبيرها.



وتابعت شيماء سبت: لا أخذت منهم حبوب ولا شئ , هذولي ناس كذابين يبغون يستغلون أي شخص ”



وأضافت : أن سر رشاقتها هو إجرائها لعملية تكميم معدة وعملية “كونتور” للجسم، بالإضافة إلى إنها تتبع حالياً نظام غذائي صحي مع ممارستها للتمارين الرياضية، حتى تواظب على نتيجة عملتي التنحيف. وأشارت إلى مكان إجراء العمليتين بالأردن والإمارات.

وطالبت بعض المحامين المتابعين لها بالتواصل معها عبر حسابها الخاص بموقع انستقرام لمقاضاة مراكز التجميل والعيادات التى تستغل صورها بهدف استغلالهم الناس.