رحلة جمعت عددا من الأصدقاء كانوا في طريقهم لقضاء إجازة قصيرة، انتهت بكابوس رحل على إثره فنانتان شابتان بسبب حادث تصادم وقع.

هكذا كان ملخص الساعات الأخيرة في حياة داليا التوني ونورلين نور الدين، بعدما توفي الثنائي في حادث سير على طريق القاهرة - العين السخنة، لينضما إلى قائمة شملت عددا من الفنانين الذين توفوا بسبب حوادث السيارات.

عمر خورشيد



في التاسع والعشرين من شهر مايو عام 1981، تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة برحيل الفنان عمر خورشيد، بعدما اصطدمت سيارته بعمود إنارة.

ذلك اليوم الذي انتهى فيه عمر خورشيد من عمله بأحد فنادق شارع الهرم، ليستقل سيارته بصحبة زوجته والفنانة مديحة كامل، إلا أن اليوم لم ينته بشكل طبيعي بعدما تعرضوا لحادث أودى بحياة عمر خورشيد.

ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بعدما خرجت أقاويل تتحدث عن كون الحادث مدبرا، وأن هناك سيارة كانت تطارد سيارة عمر خورشيد، ولم يتوقف سائقها سوى بعد أن تأكد من وقوع الحادث.

أسمهان

فيما لم تختلف قصة أسمهان كثيرا، حيث كانت في طريقها إلى رأس البر من أجل قضاء إجازة قصيرة، وذلك بعدما استأذنت من يوسف وهبي في الحصول على تلك الإجازة من تصوير فيلم "غرام وانتقام".

وفي الطريق سقطت السيارة في الترعة بالقرب من مدينة طلخا، ليعلن عن وفاة الفنانة أسمهان، وتتضارب الأقاويل والروايات حول ما حدث، لتظل وفاة أسمهان لغزا لم تكشف أسبابه.

نادية سيف النصر



ورغم الرصيد الفني المتواضع للفنانة الراحلة نادية سيف النصر إلا أن وفاتها في حادث سير ببيروت، جاءت لتكشف عن قصة حب كبيرة ووفاء بينها وبين زوجها الفنان الراحل يوسف فخر الدين.

نادية سيف النصر التي شاركت في عدد قليل من الأعمال الفنية، كان آخرها فيلم "أرملة ليلة الزفاف" عام 1974، تعرضت لحادث سيارة مروع ببيروت في نفس العام أودى بحياتها.

وهو ما تسبب في إصابة زوجها يوسف فخر الدين باكتئاب شديد، وقرر مغادرة مصر واستقر باليونان حتى وفاته، ولم يزر مصر سوى مرة واحدة من أجل الاطمئنان على شقيقته مريم فخر الدين.

مخلص البحيري



قبل 16 عاما تعرض الفنان مخلص البحيري لحادث سيارة أودى بحياته هو وزوجته وابنه، ليرحل واحد من نجوم الدراما الذين قدموا أدوارا مازالت عالقة في الأذهان حتى الآن.

مخلص البحيري الذي التحق بكلية الطب البيطري وعمل طبيبا لفترة، قرر أن يلتحق بمعهد الفنون المسرحية، وتخرج منه ليلتحق بالعمل في السينما والتلفزيون.

وقدم البحيري عددا من الأدوار التي لا تنسى، أبرزها دور "سيد كشري" في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، كما شارك في أفلام "ناصر 56" و "الساحر" و "أرض الخوف".