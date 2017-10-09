تساءل محبّو الفنانة المصرية لارا اسكندر عن هويّة زوجها، الذي دخلت معه القفص الذهبي في حفل زفافٍ ملكي أقيم في بيروت. وكان تقرير لبرنامج "ET بالعربي" قد كشف أن اسكندر ستتزوّج من خطيبها، وهو مصري أرمني ويُدعى فيليب.

«أسطوري».. لم يجد رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمة تصف حفل زفاف المغنية لارا إسكندر، إحدى متسابقات برنامج «ستار أكاديمي»، لعام 2008، الذي أقيم، الجمعة، في العاصمة اللبنانية، بيروت.

نشر مصمم الأزياء اللبناني، زهير مراد، عدة صور لـ«لارا» على صفحته على إنستجرام، مرتدية الفستان، الذي صممه لها، وكان يحوي قطعاً من الألماس، بينما ظهرت العروس في إطلالة ملكية أسطورية.

وهنأ «مراد» العروس، ونشر صورة تجمعه بها، وعلق: «عروس الليلة رائعة، تهانينا».

في بيروت، أقيم الحفل، وبالتحديد في the legend venue، المصممة على شاطئ نهر الكلب، وهو موقع تاريخي وأثري يبلغ من العمر ألفي سنة، حيث ترك الأباطرة والملوك آثارهم، إذ تطل على جسر المماليك الرومان.

لقاعة ذات مساحة داخلية تستوعب ما يصل إلى 1000 شخص، والبوفيه يسع 750 شخصاً، وتستوعب المساحة الخارجية 1200 شخص.

و«لارا»، مصرية لأم إيطالية، وبزغ نجمها في برنامج المسابقات «ستار أكاديمي»، وتداولت المواقع الإخبارية آنذاك أخبارا تفيد ارتباطها بزميلها السوري محمد باش، لكن الطرفين نفيا الأمر.