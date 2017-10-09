أعلنت المطربة المصرية الشابة نجلا وفاة شقيقتها التوأم نورلين، التي توفت بالعناية المركزة، متأثرة بإصابتها في حادث الفنانة داليا التوني.

ونعت نجلا شقيقتها بكلمات مؤثرة عبر حسابها الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلة: «توفيت أختي الغالية وتوأم روحي وعمري ونصي التاني.. سبتيني لوحدي ليه يا نور إنتي النهاردة عروسة الجنة».

وكانت المطربة الشابة نورلين نقلت إلى العناية المركزة بعد الحادث الأليم التي تعرضت له مع الفنانة الشابة الراحلة داليا التوني، أثناء عودتهما من العين السخنة، إلى أن تتوفى متأثرة بإصابتها في الحادث.