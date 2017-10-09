أشعل لقب «ملكة الإحساس» حربا بين «فانز» الفنانة اللبنانية إليسا و«فانز» مواطنتها الفنانة يارا، على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تغريدتين نشرهما الملحن وسام الأمير مادحا من خلالها يارا بسبب تعاونهما معا، حيث كتب في التغريدة الأولى: «من بعد التعاون الأول «حاول مرة» التي احتلت المراتب الأولى، من جديد «ملكة الإحساس» يارا تجدد التعاون مع الملحن وسام الأمير في أغنية إذا مش إنت».

بينما كتب في التغريدة الثانية: «جديد ملكة الإحساس يارا «إذا مش إنت» ألحان وسام الأمير كلمات منير بو عساف».

ولكن تغريدتي وسام الأمير، لم تمرا مرور الكرام، بل أغضبتا جمهور إليسا الذي يعتبر أن فنانته المفضلة هي الفنانة الوحيدة التي تستحق هذا اللقب، بالرغم من أن إليسا سبق وأن أكدت أنها لا تهتم للألقاب، في إحدى إطلالاتها التلفزيونية، حين قالت إنها تفضل اسمها «إليسا» على أي لقب آخر.

ويبدو أن يارا، كما إليسا، بعيدة عن هذه الحرب، فالأخيرة لم تعلق على هذا الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، بل زفت قبل قليل خبرا إلى جمهورها، من خلال تغريدة نشرتها على «تويتر»، كشفت فيها هوية المنتج المنفذ لألبومها المقبل، وهو المنتج جان مخول، كما أعلنت أن موعد طرح ألبومها الجديد سيكون في العام المقبل.

يشار إلى أن يارا طرحت قبل عدة أيام ألبومها الجديد «معذبني الهوى» الذي يضم 9 أغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية، والذي صورت منه الأغنية التي تحمل عنوان الألبوم، بينما طرحت إليسا ألبومها الأخير قبل نحو أكثر من عام بقليل تحت عنوان «حالة حب» الذي ضم أغنيات باللهجتين المصرية واللبنانية أيضا، وصورت منه أغنيتين هما «حالة حب» و«عكس اللي شايفينها».