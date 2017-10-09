رغم عدم مرور وقت طويل على أزمة الفيديو اللايف الذي عرضته النجمة غادة عبدالرازق وتسبب في هجوم شديد عليها، عادت الفنانة لتواجه الانتقادات من جديد بسبب نشرها صورة على حسابها عبر «انستغرام» وهي تدخن السيجارة مع صديقتها.

وتعرضت غادة بسبب هذه الصورة لهجوم من محبيها واصفين إياها بالمستفزة لكونها لا تراعي الآداب العامة بحسب وصف بعضهم.

هذا وتشارك غادة حاليا في بطولة فيلم «كارما» الذي يخرجه خالد يوسف، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم عمرو سعد ودلال عبدالعزيز وحسن الرداد وزينة وغيرهم.

وبدأ تصوير الفيلم في أحد أحياء منطقة بولاق بالجيزة، إلا أن غادة اعتذرت للمخرج عن عدم قدرتها على التواجد في المشاهد الأولى بسبب سفرها إلى فرنسا لحضور أسبوع الموضة في باريس وهو ما تقبله خالد يوسف دون غضب ووعدها بتأجيل مشاهدها لحين عودتها، وبالفعل بدأ كل من عمرو سعد ودلال عبدالعزيز وزينة التصوير على أن تلحق بهم غادة بمجرد عودتها.

من جهة اخرى، واصلت محكمة جنح المعادي بالقاهرة محاكمة غادة عبدالرازق، في الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي سمير صبري، واتهمها فيها بارتكاب الفعل العلني الفاضح.

وقال سمير صبري، في عريضة الجنحة المباشرة، إن غادة تواصلت مع معجبيها وردت على تساؤلاتهم وهي في حالة تشبه السكر، مرتدية ملابس نوم، وظهر جزء حساس من جسدها خادش للحياء عدة مرات للناس على مواقع التواصل الاجتماعي، لكون الفيديو يذاع مباشرة، وما ان أذيع حتى انتشر على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة وأصبح متداولا.