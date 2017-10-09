دفاعا عن سمعة زميلته الفنانة تارا عماد، التي شاركته بطولة أغلب مسلسلاته، أعلن الفنان محمد إمام تكذيبه الرسمي لكلّ شائعات الزواج سرّاً، مؤكدا أنه غير مرتبط بفتاة من داخل أو خارج الوسط الفني ويبحث عن عروسة، وهي المرة الأولى التي تكشف حقيقة إنهاء ارتباطه من خطيبته السابقة نورهان، وتنفى شائعة زواجه سرا من تارا!



محمد إمام لاحظ انتشار الشائعة بشكل متزايد منذ منتصف العام الجاري، عندما اختار تارا مجددا لبطولة مسلسله "لمعي القط" وظنّ أنّ القصة ستختفي بعد عرض المسلسل، ولكن الشائعات تطورت مؤخرا وأكدت أنّ الارتباط تحول إلى زواج سري، من دون علم والده الزعيم عادل إمام، الذي أعلن مؤخرا عدم علمه بأية تفاصيل حول زواج ابنه!



وكشف إمام، حقيقة هذه الأخبار المسرّبة حول زواجه السري، من خلال حوار قصير مع برنامج "عرب وود"، حيث نفى تماماً أن يكون متزوجاً من قبل، أو أنّه تزوج في سريّة تامة هذه الأيام، وأكد أنه سمع هذه الأخبار ولا يعلم مصدرها ولكنها غير صحيحة، مازحاً مع مقدم البرنامج، قائلا: لو عندكو عروسة أنا فاضي.