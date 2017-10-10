شاركت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر جمهورها على «سناب شات» مقطع فيديو يظهر فيه زوجها يعقوب الفرحان، وهي ترد على الانتقادات التي وجهت لها من قبل بعض المتابعين.

ووجهت اسكندر رسالة قاسية لمنتقديها عبر «السوشيــال ميديا» وقالت: «أنا بنت حفرت بالصخر لأوصل للي أنا فيه، وتزوجت بالحلال يا مرضى ويا من تشتمونني».

وأضـافـــت: «مـ-ـا عندي شي مخفي، كله بالعلن، وما بخاف من حدا، اعملوا ربع ما انا قمت به بحياتي ومن بعدها ادخلوا وتحدثوا عن أعراض الناس».

ووجهت تهديدا مباشرا بأنها ستلجأ إلى القضاء وتحاكم كل من يوجه لها الإهانات والكلمات المستفزة.