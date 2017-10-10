طالبت المنتجة ناهد فريد شوقي غرفة صناعة السينما المصرية بتوقيع عقوبة على الفنان أحمد الفيشاوي مساوية لسلسلة العقوبات الموقعة على الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعدما ارتكب نفس الخطأ، ورفض استكمال تصوير فيلم «اللعبة شمال» الذي تتولى إنتاجه، مؤكدة أن كل الحلول الودية باءت بالفشل، وكما انحازت الغرفة لمطالب المنتج محمد السبكي، يجب أن تدعمها في مواجهة رفض الفيشاوي رد مقدم التعاقد أو تحمل خسائر التصوير! وتقدمت ناهد سابقا بشكوى لغرفة صناعة السينما ونقابة المهن التمثيلية ضد أحمد الفيشاوي بعدما أعلن فجأة رفضه استكمال تصوير فيلم «اللعبة شمال» الذي تتولى إنتاجه، وطلبت إيقافه عن العمل لحين رد مقدم التعاقد وتحمل خسائر التصوير وبناء الديكور، ولكن نقابة المهن التمثيلية طلبت مهلة لحل الأزمة وديا، وهو ما لم يحدث طوال الشهور الماضية، وبعد صدور قرارات حاسمة بحق الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على خلفية أزمة مماثلة مع المنتج محمد السبكي، أعادت ناهد طلبها بتوقيع العقوبة على الفيشاوي ومنعه من التمثيل لحين الرضوخ لطلباتها.