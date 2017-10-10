ردت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة على الاتهام الذي وجهته لها مواطنتها الكاتبة أحلام مستغانمي، بالمشاركة في عمل مسروق من روايتها «الأسود يليق بك».

وتأثرت أمل بشدة، وقالت، خلال استضافتها في برنامج «صار وقتا» على قناة «الجديد»: أحلام مستغانمي ظلمتني.. كيف يمكنني المشاركة في عمل مسروق عن رواية «الأسود يليق بك»، وأنا شهدت على ولادتها، عندما كنت بطلة المسلسل المأخوذ من رواية «ذاكرة الجسد» لنفس الكاتبة.

ووجهت عتابا لمستغانمي لعدم الاتصال بها لتفهم منها حقيقة الأمر، حيث قالت: ظلمتني دون أن تسألني أو تتأكد من موقفي، فهي مشت وراء أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي دون الرجوع إلي وسؤالي عن حقيقة الأمر.

وكانت أحلام مستغانمي قد وجهت اتهامات لأمل بأنها شاركت في مسلسل تضمن سرقة أدبية من روايتها «الأسود يليق بك»، وهو مسلسل «مدرسة الحب».