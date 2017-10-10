يتم تداول فيديو جديد لـ عبد الرحمن إبن فنان العرب محمد عبده، يظهر فيه وهو يغني ويعزف في وقت واحد.



وبدا صوت عبد الرحمن، الذي قيل إنه سيتوجه للغناء، يشبه إلى حدٍ كبير صوت والده، كما أكدت التعليقات على الفيديو.



فهناك من علق "فعلاً فيه شيء من صوت أبوه"، بينما هناك من قال "لو يتدرب أكثر يطلع شي كبير"، في حين أن البعض وجده "نسخة عن أبيه"، مقابل بعض التعليقات التي علقت سلباً على غنائه.



وهذا ليس الفيديو الأول لـ عبد الرحمن الذي يظهر فيه وهو يغني، بل تم خلال الفترات السابقة تداول فيديوهات له وهو يغني مع الأصدقاء، علماً أن عبد الرحمن هو الإبن الكبير لفنان العرب محمد عبده، وله شقيق آخر إسمه بدر يجيد الغناء والعزف على العود، بالإضافة إلى إبن ثالث صغير إسمه خالد.



ويؤكد المقربون من عبد الرحمن أنه اكتسب من والده موهبة التلحين، ويسير على خطاه، وهو يسعى من أجل تطوير موهبته لكي يسير في الاتجاه الصحيح، كما أنه مثقف فنياً ولديه إلمام كبير في الجوانب الفنية، أما بدر فهو يملك أيضاً صوتاً جميلاً ويتقن أداء الألوان الشعبية، ويميل كثيراً إلى غناء السامريات، ويملك طبقة صوتية مرهفة، ويجمع في صوته بين الرخامة والعذوبة.



يشار إلى أن محمد عبده أب لـ 9 أولاد أصغرهم عالية وهو يقول أنه يحب أن يتذوق أبناؤه الفن، ولا يمانع في أن يسلكوا طريقه، ولكنه أيضاً يرغب في أن يحصلوا على أعلى الشهادات حتى يحققوا له ما لم يتمكن من تحقيقه، لأنه وفر لهم ما لم يكن يتوفر له وهو في سنهم، موضحاً أنهم يمكنهم بعد ذلك العمل في المجال الذي يريدونه.