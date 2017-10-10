يستعد الفنان المصري سمير غانم بمشاركة عدد من نجوم الكوميديا المصريين، لتقديم مسرحية كوميدية بعنوان "سيبوني أغني" في المملكة الشهر المقبل، والتي تنظمها قنوات "mbc" بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه.



وتعرض المسرحية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض يومي 9 و10 نوفمبر، كما ستعرض لمدة 3 أيام في حديقة الشلال الترفيهية بجدة أيام "16 و17 و18" نوفمبر.



ويشارك في المسرحية الفنان طلعت زكريا والفنان طارق الإبياري والطفل لؤي عبدون والمغني الشعبي شعبان عبدالرحيم، وتباع التذاكر في "النخيل مول" و"تالا مول" بالرياض، و"رد سي مول" و"عزيز مول" و"مول العرب" في جدة، إلى جانب جميع فروع "ساكو".