نشرت الفنانة المصرية شريهان، عبر حسابها على"إنستغرام"، صور لها ظهرت فيها بإطلالة لفتت أنظار المتابعين. فقد لاحظ هؤلاء رشاقتها الظاهرة، وبدت وهي ترتدي سروالاً ضيقاً أظهر جمال قوامها.



وأثنى المتابعون على جمالها الذي لا يتأثر، بحسب رأسهم، بالتقدم في السن.



فقد لاحظ هؤلاء رشاقتها الظاهرة، وبدت وهي ترتدي سروالاً ضيقاً أظهر جمال قوامها. وأثنى المتابعون على جمالها الذي لا يتأثر، بحسب رأسهم، بالتقدم في السن.

يشار إلى أن النجمة المصرية تستعد لتقديم مسرحية للكاتب مدحت العدل، من إنتاج شركة “العدل جروب”، ما يشكل عودة لافتة لها إلى الساحة الفنية بعد غياب دام 23 عاماً. وقد انتشرت أخيراً مجموعة صور ظهرت فيها وهي تختار الأزياء المناسبة لأعمالها المقبلة.