جانب عفوي مع تلقائية وشيء من البساطة كشفتها مواقع التواصل الاجتماعي في شخصية النجم عبدالمجيد عبدالله الذي ينشط حضوره عبر "تويتر" ويظهر أحياناً في سنابات الأصدقاء والمقربين.

مؤخراً دار بينه وبين أحد متابعيه في "تويتر" حواراً فنياً طريفاً عندما هجم أحد محبي فنان العرب على تغريدة لعبدالمجيد عبدالله ورمى تعليقا استفزازيا قال فيه: "آهات فنان العرب بتاريخك"، عبدالمجيد عبدالله قرأ الرد يبدو أنه تبسم ولم يُستفَز، حرك إصبعه على " الكيبورد" وكتب: "طبعاً يا عبدالمحسن ما قلت إلا الحقيقة، يبقى محمد عبده أعظم فنان في الجزيرة العربية والله يخليه لنا ويطول في عمره".

فرد عليه المتابع عبدالمحسن معتذراً: "أمزح معاك!"

وأضاف في رد ثاني مخاطباً عبدالمجيد: "إنت فنان العرب"، فجاءه الرد العفوي وغير المتوقع من "أمير الطرب": "عبدالمحسن إنت نصاب".