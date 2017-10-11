كل مطرب لديه أسلوب غنائي.. وأحرص على أن تكون أعمالي متنوعة وترضي جميع الأذواق

عبدالحميد الخطيب

كشف المطرب الشاب أحمد برهان عن استعداده لتصوير أغنية «صابرين» من ألبومه الثاني «تعال» والذي طرحه الفترة الماضية، وقال: اخترت أغنية «صابرين» لتصويرها على طريقة الفيديو كليب وستطرح قريبا عبر «اليوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة، وقد اخترت تصويرها لأنها من الاغنيات التي حظيت بإعجاب كبير من الجمهور، مستدركا: الحمد لله أصداء «تعال» جميلة جدا، ومن الاغاني التي برزت فيه «ولهان، صابرين، معاك الله، صبي».

وأضاف برهان في تصريح لـ «الأنباء»: النجاح يحملني مسؤولية كبيرة لتقديم الافضل دائما، لذلك ادقق كثيرا في اختيار الكلمات والألحان والتوزيع حتى تكون أعمالي بالمستوى المطلوب ومعبرة عن «ستايلي» الخاص في الغناء، لافتا الى انه يجهز أيضا لأغنيتين «سينغل» جديدتين سيدخل الاستديو قريبا لتسجيلهما وطرحهما للجمهور، واعدا بمفاجآت اخرى في القادم من الأيام.

وضم ألبوم «تعال» عددا من الاغنيات المتميزة وهي: «صبي» كلمات عبدالعزيز العبكل وألحان أحمد برهان وتوزيع عثمان عبود، «هلاهل» كلمات قصي عيسى وألحان نور الزين وتوزيع مهند غازي، «صابرين» كلمات عبدالعزيز العبكل وألحان أحمد برهان وتوزيع عثمان عبود، «ما طلبتك شي» كلمات يم وألحان أحمد برهان وتوزيع هشام السكران، «عفيه» كلمات كاظم السعدي وألحان غيث محمد وتوزيع عثمان عبود، «معاك الله» كلمات محمد الشريدة وألحان أحمد برهان وتوزيع زيد نديم، «ولهان» كلمات خالد العوض وألحان أحمد برهان وتوزيع زيد نديم، «على يدك» من كلمات رياض العوض وألحان أحمد برهــان وتوزيع محمد صالح، «تعال» كلمات قوس وألحــان ياسر بوعلي وتوزيع خالد عز.

وعن رأيه في اتجاه المطربين مؤخرا للإيقاع السريع، رد برهان: الناس أذواق، وكل مطرب لديه أسلوب غنائي خاص به، وبالنسبة لي احرص على ان تكون أعمالي متنوعة وترضي جميع الأذواق، مستدركا: «أنا ماشي مع الجو لكن بلوني وإحساسي الخاص».

الجدير بالذكر ان الفنان أحمد برهان صور أيضا من ألبومه الاخير «تعال» أغنية «صبي» تحت إدارة المخرج عبدالله العراك، مونتاج وغرافيكس مالك صباح، مدير الإضاءة والتصوير صادق السماك.