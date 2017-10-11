الغناء والتمثيل ثنائية تراود أي موهوب يسعى لتحقيق النجاح والشهرة، واقتحام التمثيل مهم للمطربين لأنه يدعم عملهم في الغناء.



ويستعد عدد من المطربين لدخول مشاريع درامية وسينمائية خلال الفترة المقبلة، فتخوض المطربة أنغام تجربة التمثيل من جديد بمسلسل بدأت التحضير له بعقد جلسات عمل أولية خاصة أن فكرته تتناول معاناة المرأة.

وحرصت أنغام مؤخرا على المشاركة في العديد من الدورات التمثيلية التدريبية لرغبتها في تقديم عمل يتناسب مع مسيرتها الفنية.

وتنتظر أنغام انتهاء حفلاتها الغنائية التي ترتبط بها خلال الفترة المقبلة لوضع الخطوط العريضة للمسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وكان آخر أعمال أنغام الدرامية بعنوان «غمضة عين» وشاركها في بطولته داليا البحيري، التي وقع بينها وبين أنغام العديد من الخلافات والمشاحنات ما أدى لخروج العمل بشكل غير مناسب للجمهور.

في حين، ينتظر المطرب أحمد سعد عرض فيلمه الجديد «خطيب مراتي» الذي انتهى من تصوير جميع مشاهده مؤخرا في احدث تجاربه السينمائية بعد فيلمه «على وضعك» الذي قدم فيه دور البطولة بعد غياب عن التمثيل لسنوات منذ مسلسل «احنا الطلبة».

وعزا سعد غيابه عن التمثيل بسبب عدم وجود أدوار مميزة تعرض عليه وفي الوقت نفسه كانت غالبيتها في الدور الثاني وهذا ما لم يكن يقبله بعد اتخاذه قرارا بعدم خوض أي تجارب تمثيلية إلا بأدوار البطولة.

واستبعد تأثير حضوره في التمثيل على الغناء، قائلا: «هذا لم يحدث من قبل ولن أسمح به فيما بعد لأنني لا أقبل أي عمل تمثيلي بالكامل بل أحب أن يرتبط الغناء بالتمثيل لأنني في الأساس مطرب وأحب أن تكون أعمالي التمثيلية فيها أغنيات».

وأكد أحمد سعد عدم غيابه عن الغناء طوال العام بل حضوره إما من خلال الأغنيات المنفردة أو الغناء للأفلام والمسلسلات، فضلا عن قيامه بالتمثيل من أجل دعم عمله في الغناء وهذا شيء مهم بالنسبة للمطرب.

وتحدث عن فيلم «خطيب مراتي»، مشيرا إلى أن ما جذبه إليه هو الرسالة الإنسانية والمجتمعية التي يحملها، حيث يخاطب الصم والبكم، هذا إلى جانب وجود جزء كوميدي وخفيف في هذا العمل.

ولم ينكر سعد تدربه على التمثيل لسعيه للتركيز عليه خلال الفترة المقبلة ولكن من دون أن يتأثر عمله في الغناء بسببه، وكل شيء له معاييره والتوقيت عنصر مهم للغاية في الاختيار.

ويشارك في بطولة فيلم «خطيب مراتي»، ريم البارودي وإيهاب فهمي وندى عادل ومي صالح، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج أحمد عفيفي.

ويستعد الفنان اللبناني رامي عياش أيضا حاليا لتصوير مسلسله الدرامي الجديد، والذي يعود به من جديد مع الكاتبة منى طايع.

ومن المقرر بدء تصوير المسلسل خلال أيام، ويعد هذا التعاون هو الثاني بين عياش والكاتبة منى طايع بعد مسلسله الأخير «أمير الليل».