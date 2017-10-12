نشرت الفنانة بلقيس مقطع فيديو تستعرض فيه ميكروفون مطلي بالذهب وصلها هدية من زوجها رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف. بلقيس بدت سعيدة بهدية زوجها سلطان وقالت إنها الهدية الاجمل في حياتها.

ولكن الهدية شغلت المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي، فهناك من رأى أن سلطان يحاول أن يعوّض لـ بلقيس كسوفه لها بعد أن كانت قد عرضت خلال الأسابيع الماضية فيديو يظهر عدم تجاوبه معها عندما إتصلت به لكي تعبر له عن حبها، وفي المقابل هناك من طلب من بلقيس الكف عن “الفشخرة” أمام الناس.



في المقابل، لا تزال قضية حذف بلقيس لكليب “حقير الشوق” تثير الجدل، حيث إعتبر البعض انها لم تحذفه بناء على طلب إبنة شهيد إمارتي، بل خوفاً من الملاحقة القانونية، لأن زوجها الذي شاركها في الكليب إرتدى الزي العسكري من دون أن يتم إستئذان السطات الأمنية المختصة، وهذا الأمر يعرضها للمحاسبة أمام القضاء، ولذلك سارعت الى حذفه، عدا عن أن هناك من وجد أنها بدت في نهاية الكليب عديمة الشفقة والإنسانية عندما تنفست الصعداء أمام جثة طفل مدمى، عندما ظنّت وللوهلة الأولى أنه طفله قبل أن يتبيّن لها العكس.

وكانت بلقيس قد عمدت إلى حذف آخر اعمالها المصورة الذي حمل عنوان “حقير الشوق” بعد مرور 24 ساعة فقط على طرحه على قناتها الرسمية على يوتيوب، مرجعة السبب إلى رسالة مؤثرة وصلتها عبر الهاتف من إبنة شهيد إماراتي، حيث أشارت إلى أنها وجدت أنه من القسوة تحتفل بنجاح الكليب، بينما هناك من يبكي بسبب ما رأى فيه. من ناحية أخرى، تستعد بلقيس في 17 أكتوبر الجاري لإحياء حفل غنائي ضخم على مسرح دار الأوِبرا السلطانية في سلطنة عمان بمناسبة يوم المرأة العمانية.