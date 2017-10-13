في عيد ميلاده اختار عمرو دياب أن ينقل إلى جمهوره خبرا سعيدا، بالإعلان عن خطوة انتظروها طويلا، وهي عودته للتمثيل كما كان معلنا من قبل.

ويبدو أن الاحتفالية التي أعدت خصيصا من أجل الاحتفال بـ عيد ميلاد عمرو دياب، شهدت أيضا مناقشات حول خطوة عمرو دياب الجديدة، بعدما استقر على تأجيل مسلسله التلفزيوني والعودة من خلال فيلم سينمائي.

وبالفعل أكد عمرو دياب الأمر عبر تغريدة على "تويتر" نشر فيها صورة تجمعه بالفنانة دينا الشربيني والمنتج تامر مرسي والكاتب تامر حبيب والمخرج طارق العريان، ليعلق عليها قائلا "مع فريق عمل فيلمي الجديد في صيف 2018".



عدد كبير من الأصدقاء احتفلوا بعيد ميلاد عمرو دياب، حيث تواجد الفنان محمد لطفي ودينا الشربيني ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وتم إعداد قالب حلوى خاصة للاحتفال وضعت بها الصور الخاصة بألبومات عمرو دياب التي قدمها.

كما احتفل الجميع بهذه المناسبة على أنغام أغنية "الفرحة الليلة" التي قدمها عمرو دياب قبل أيام، بمناسبة صعود المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم العام المقبل.