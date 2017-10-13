في الحلقة الأولى، من الموسم الثالث من برنامج «لهون وبس»، استقبل الإعلامي هشام حداد الفنانة يارا عبر قناة «LBCI».

وأكدت يارا في سياق الحلقة أن أغانيها وأعمالها تتحدث عنها، وانها ليست بحاجة للمشاكل حتى تثير الجدل، ولفتت إلى أنها تهتم كثيرا بكرة القدم ولاعبها المفضل هو ميسي، كما قالت إن لديها عشقا كبيرا لهذه اللعبة ولميسي، وقالت: هذا شيء أحبه ولا أتضايق من انتقادات البعض لي في هذا الموضوع، مشيرة إلى أن أغنية «ضاربة» هي أهم بالنسبة إليها من نشر صور لملابسها وأحذيتها، وتابعت: «البعض يمكن ينشرون هذه الصور ليخفوا فشلهم».

وعن سبب عدم تقديمها لأغاني الدبكة، قالت إنها إذا كانت لديها النية ستقدم على ذلك، لكنها تركز الآن على النمط الغنائي الذي تقدمه لجمهورها.

وحول الانتقادات التي تتعرض لها بخصوص ملابسها التي ترتديها ويصفها البعض بأنها «محتشمة كثيرا»، ردت يارا بأن ما ترتديه يشبهها وهي فنانة من الناس وتعيش حياتها بشكل طبيعي جدا.

وعما كتبه لها الفنان وسام الأمير، حيث وصفها بأنها «ملكة الإحساس» في حين ان هذا اللقب معروف للفنانة إليسا، فردت يارا بأنها لم تفكر بهذه الناحية وأعادت التغريدة احتراما لوسام الأمير، وأكدت أن الألقاب لا تعنيها.