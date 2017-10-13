تخوض الممثلة شيخة البدر تجربة مهمة في حياتها الفنية، وذلك بعد توقعيها على عقد المشاركة في فيلم سينمائي مصري كوميدي مع شركة الأحمدي للإنتاج الفني الذي مثلها في توقيع العقد المنتج شريف المهدي، وذلك بمشاركة عدد من الفنانين في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث سيصور هذا الفيلم مطلع العام المقبل بين مصر ودبي.

البدر في هذه التجربة تنتقل من الخليج إلى العالم العربي خصوصا أن العمل يجمع نخبة مميزة من نجوم مصر خصوصا في مجال الكوميديا وهي تجربة نتمنى لها التوفيق لها خصوصا بعد تميزها في الأعمال الخليجية سواء كانت مسلسلات درامية أو أعمالا سينمائية خليجية مع عدد من المنتجين في الإمارات.

المتابع لمشوار البدر يجد أن الأعمال السينمائية ليست بغريبة عليها، حيث شاركت في السابق بورشة عمل مسرحية مع المخرج المصري المعروف خالد جلال، وشاركت في فيلم «بسمة ألم» وحاليا لديها فيلم إماراتي سينمائي بعنوان «أمنية عمري» وهي تمتلك قدرات فنية جميلة لأنها ممثلة موهوبة وتجيد الأعمال التراجيدية والكوميدية، وهذا ما اتضح للمشاهد من خلال بطولتها لمسلسل «في أمل» للمخرج محمد دحام الشمري ومشاركتها في حلقات مسلسل «طماشة 6».