جانب عفوي مع تلقائية وشيء من البساطة كشفتها مواقع التواصل الاجتماعي في شخصية النجم عبدالمجيد عبدالله الذي ينشط حضوره عبر «تويتر» ويظهر أحيانا في «سنابات» الأصدقاء والمقربين.

ومؤخرا دار بينه وبين أحد متابعيه في «تويتر» حوار فني طريف عندما هجم أحد محبي «فنان العرب» على تغريدة لعبدالمجيد ورمى تعليقا استفزازيا قال فيه: «آهات فنان العرب بتاريخك»، وقرأ عبدالمجيد الرد، وكتب: «طبعا ما قلت إلا الحقيقة، يبقى محمد عبده أعظم فنان في الجزيرة العربية والله يخليه لنا ويطول في عمره»، فرد عليه المتابع معتذرا: «أمزح معاك!».

وأضاف في رد ثان مخاطبا عبدالمجيد: «إنت فنان العرب»، فجاءه الرد العفوي وغير المتوقع من عبدالمجيد عبدالله: «عبدالمحسن إنت نصاب».