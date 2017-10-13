يبدو أن عودة الفنانة المصرية يسرا للغناء بعد سنوات طويلة من الابتعاد، ستواجه بعض الأزمات، بعد الاتهام الأخير الذي وجه إلى أغنيتها «3 دقات»، تلك الأغنية التي قدمت لأول مرة خلال فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي الذي عقد نهاية الشهر الماضي، وما زال الجمهور ينتظر طرحها بشكل رسمي، حيث تجمعها بالمطرب محمد أبوالعينين الشهير بـ «أبو».

وعلى الرغم من كون الدويتو لم يطرح بشكل رسمي بعد، إلا أنه حقق ردة فعل واسعة لدى الجمهور، لتأتي الصدمة من قبل الموسيقار عادل حقي، الذي أكد أن لحن الأغنية مسروق من الموسيقى الخاصة بفيلم «تصبح على خير» الذي قام ببطولته تامر حسني، وتولى هو وضع الموسيقى الخاصة به، فيما قام «أبو» بتلحين الأغنية.

وكشف حقي في لقاء مع برنامج «ET بالعربي» أنه اكتشف أن الجزء الأول من لحن الأغنية مأخوذ من الموسيقى التصويرية للفيلم التي قام هو بوضعها، موضحا أن كافة العقود التي يبرمها لا يتنازل فيها عن الملكية الفكرية للأعمال التي يقدمها.

ووجه حقي اعتذاره للفنانة يسرا ولكاتب الأغنية تامر حبيب، وكذلك للقائمين على مهرجان الجونة السينمائي، بسبب ما قام به، ولكنه في النهاية صاحب حق، مؤكدا أنه توجه لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية لإخبارهم أن هناك موسيقى قام هو بتأليفها ولكن هناك اسما آخر متواجدا عليها، إلا أنه لم يفترض سوء النية في الأمر وحاول إيجاد أكثر من مبرر لكن الأمر في النهاية يرتبط بحقه.

من جانبه أكد تامر حبيب مؤلف الأغنية أنه يعلم أن «أبو» وضع اللحن الخاص بالأغنية منذ وقت طويل قبل كتابة الكلمات، وأطلع تامر حبيب عليه قبل 4 أشهر، معتبرا أن اللحن يشبه كافة الألحان التي قدمها «أبو» في أعماله خاصة أنه يتولى التلحين لنفسه.

واستبعد حبيب صحة الاتهام الموجه للأغنية، ووضع احتمالية تواجد توارد خواطر أو تشابه، إلا أنه نفى أن تكون هناك نية للسرقة.