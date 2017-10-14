سألت الفنانة ديانا حداد الممثلة بثينة الرئيسي عن سبب وجود الكثير من مشاهد الصفع والضرب في المسلسلات الكويتية، وجاءها الرد من الأخيرة: «الجمهور يحب كدا».

وظهرت ديانا في فيديو عبر «سناب شات» وهي تسأل مازحة: «شو قصة المسلسلات الخليجية كلها طراقات وصفيع وبكي وصراخ؟»، وردت عليها بثينة: «الجمهور يحب كدا، أنجح المسلسلات التي تحمل القصص الاجتماعية»، فقالت لها ديانا مازحة: «يعني أنتم نكديون»، وأضافت: «المجتمع يحب الفرح والسعادة».

إلى ذلك، تستعد ديانا حداد لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «إلى هنا»، من ألحان العراقي علي صابر، في أول تعاون فني بينهما، وهي تخطط من خلالها لتقديم عمل غنائي جديد على مستوى الكلمة واللحن.

وكانت ديانا قد طرحت آخر أعمالها تحت عنوان «نايمة في العسل»، من ألحان الموسيقار طلال، وصورتها في جورجيا تحت إدارة المخرجة نهلة الفهد، كما طرحت قبلها أغنية «تؤبر قلبي» من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع عمر صباغ، والتي أعادتها إلى الغناء باللهجة اللبنانية، كما أعلنت خلال الفترة الماضية، أنها بصدد التحضير لديو مع فنان عالمي، لكنها لم تكشف عن اسمه.

يشار إلى أن ديانا حداد، تتحضر لإطلاق ألبومين جديدين، يضمان أغنيات بلهجات مختلفة ومتنوعة بين العراقية، والمغربية، والخليجية، والمصرية واللبنانية، على أن تطلق قبلهما أغنيات منفردة، من بينها أغنية «إلى هنا» التي سترى النور قريبا.