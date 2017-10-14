كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن أول صورة للإطلالة التي ستظهر بها ضمن مشاركتها في لعبة “صقور العرب” بعد اختيارها لتكون الممثلة والمتحدثة الرسمية لعالم اللعبة بعد إضافة شخصية باسمها إلى الدليل التوضيحي.



وظهرت هيفاء في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها على موقع “إنستغرام” بوجه مشوه نتيجة الحروب المقرر أن تخوضها ضمن اللعبة، كما حملت السلاح على كتفها.



وأشارت النجمة الجميلة إلى أنها تنتظر المؤتمر الصحفي المقرر عقده في دبي من جانب القائمين على لعبة “صقور العرب” يوم 17 أكتوبر الجاري بالتعاون مع مجوعة “ام بي سي” للاحتفال بانضمامها لهم.

وكان الموقع الرسمي للتطبيق الخاص باللعبة الافتراضية حمل عنوان “حارب مع أو ضد هيفاء وهبي في “صقور العرب”، حيث سيتم اختيار 20 لاعباً لحضور المؤتمر الصحفي والالتقاء بالفنانة اللبنانية وربح هدايا وتذكارات خاصة باللعبة.